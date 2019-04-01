Экс-премьер Турции Йылдырым объявил о победе на выборах мэра Стамбула

Бывший спикер Великого национального собрания Турции и экс премьер-министр страны Бинали Йылдырым объявил о своей победе на выборах мэра Стамбула. Он выдвигался от Партии справедливости и развития, которую возглавляет действующий президент страны Тайип Эрдоган. Трансляцию его выступления вёл телеканал NTV.

— Мы одержали победу в Стамбуле. Я бы хотел поблагодарить всех жителей города за те полномочия, которыми вы нас наделили. Пусть этот результат станет удачным для нашей страны и Стамбула, — заявил Йылдырым.

Отметим, что на данный момент результаты голосования официально объявлены не были. По данным турецкого издания Sabah, к настоящему времени обработано 98,78% протоколов. Йылдырым лидирует с 48,71% голосов, а его соперник Экрем Имамоглу, кандидат от Республиканской народной партии, набрал 48,65% голосов.

Напомним, что в феврале этого года Бинали Йылдырым заявил об уходе с должности спикера парламента в связи с выдвижением его кандидатуры на пост мэра Стамбула.