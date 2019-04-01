Бузовой стало плохо после концерта в Подмосковье

Сообщается, что причиной недомогания, вероятно, стало переутомление, поскольку в тот день она дала два концерта один за другим.

Российской певице Ольге Бузовой стало плохо по окончании одного из концертов в Московской области. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Инцидент произошёл в ночном клубе в Мытищах. После того как певица выступила на сцене, она почувствовала себя нехорошо.

По словам очевидцев, после финального аккорда Бузова резко побледнела. К ней сразу же подоспели помощники, которые под руки увели её в гримерку. Кроме того, исполнительница так и не вышла к фанатам для фотографий, как обычно она это делает.

Сообщается, что возможной причиной внезапного ухудшения состояния здоровья артистки, гастрольный график которой расписан на год вперед, стало переутомление. Ранее этим же днём, перед концертом в Мытищах, Бузова выступала в Подольске в ледовом дворце "Витязь".

Лайф писал о другой представительнице российского шоу-бизнеса, которой резко стало плохо из-за переутомления. В марте этого года порноактриса и телеведущая Елена Беркова была экстренно госпитализирована. По словам её PR-директора, помощь врачей актрисе фильмов для взрослых потребовалась в связи с ослаблением организма вследствие крайней усталости.