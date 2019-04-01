С 1 апреля в России выросли социальные пенсии

С начала апреля 2019 года социальные пенсии в России проиндексированы на 2%, сообщает ТАСС.

Как уточняется, средний размер пенсии по старости увеличился на 182 рубля и теперь составляет 9266 рублей. Средний размер выплат детям-инвалидам и инвалидам детства I группы увеличился на 268 и 270 рублей и после индексации составляет 13 674 и 13 812 рублей.

В Минтруде сообщили, что вместе с повышением выплат одновременно увеличили и пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших службу по призыву, а также пенсии членов их семей, пенсии для пострадавших из-за техногенных или радиационных катастроф и членов их семей, повысились выплаты участникам Великой Отечественной войны, а также обладателям награды "Житель блокадного Ленинграда".

Также увеличились пенсии работников лётно-испытательного состава и надбавки к пенсионным выплатам за выслугу лет космонавтам.

Как ранее сообщал Лайф, по данным Пенсионного фонда РФ, индексация затронет почти четыре миллиона пенсионеров, из которых 3,2 миллиона — получатели социальных пенсий.