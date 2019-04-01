В Венесуэле на месяц ограничат потребление электроэнергии

Кроме того, Мадуро в очередной раз призвал граждан защищать страны от "атак империализма".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время обращения к нации заявил о введении ограничений на потребление электроэнергии в стране на ближайшие 30 дней.

— Это позволит сбалансировать процесс генерации энергии, её безопасную передачу, обслуживание и потребление, — пояснил Мадуро.

Также лидер Боливарианской Республики Венесуэла в очередной раз призвал граждан защищать страны от "атак империализма".

Как ранее писал Лайф, 8 марта было обесточено более 20 венесуэльских регионов. Выяснилось, что на ГЭС имени Симона Боливара устроили саботаж.