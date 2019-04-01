ЦИК Украины официально объявила о втором туре выборов президента

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ЦИК Украины официально объявила о втором туре выборов президента

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Фото: © AP Photo/Sergei Grits

Лидером рейтинга является шоумен Зеленский, за вторую строчку борются Порошенко и Тимошенко.

ЦИК Украины официально объявила о втором туре выборов президента. В Центризбиркоме отметили, что после подсчёта 60% протоколов ни один из кандидатов уже не сможет набрать большинство голосов избирателей.

Будет второй тур, — объявила председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук.

Напомним, на Украине обработали свыше 60% протоколов, согласно которым первое место остаётся за шоуменом Владимиром Зеленским (у него 30,36% голосов). За второе место в рейтинге борются Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко.

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