Похищенная экс-полицейским девочка: Он говорил нам, что убил 40 человек

Преступник долгое время запугивал несовершеннолетних и даже приставлял нож к горлу одной из них.

Мужчина, похитивший в Москве двух несовершеннолетних сестёр, заявлял им, что уже убил 40 человек. Кроме того, как стало известно Лайфу, преступник грозился сделать девочек 41-й и 42-й его жертвами.

По словам одной из похищенных девочек — Элины, злоумышленник привёл их к себе в квартиру. Дома преступник приставил нож к горлу одной из них, а затем убрал. После этого мужчина заставил сестёр раздеться и соблазнить его друга, за что обещал заплатить.

Спас девочек звонок в дверь неизвестного. Экс-полицейский попросил девочек подыграть ему и сказать, что они зашли попить воды. Однако на пороге показались правоохранители, которым девочки и сообщили все подробности случившегося.

Ранее Лайф рассказывал, что экс-сотрудника полиции подозревают в похищении двух несовершеннолетних двоюродных сестёр.