К берегам Украины прибыли два корабля НАТО

На следующий день после выборов президента Украины сразу два корабля НАТО прибыли в порт Одессы. Как сообщил менеджер по связям с общественностью Одесского морского порта Евгений Прокопец, на якорь встали фрегат Королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта-Мария".

— Канадский корабль встал на якорь в 8:00, а 20 минут назад испанский военный корабль пришвартовался на морвокзале, — цитируют представителя одесского порта украинские СМИ.

Цель прибытия военных кораблей Североатлантического альянса не сообщается.

Напомним, в конце февраля одесский порт посетил другой корабль НАТО — американский эсминец "Дональд Кук". Как сообщал Лайф, корабль обладал значительной огневой мощью, нёс на себе порядка 50 крылатых ракет "Томагавк". Тем не менее представители США сообщали, что корабль проводил лишь "операции по обеспечению безопасности на море".