Путин встретится с президентами Финляндии и Исландии на Арктическом форуме

Президент России Владимир Путин проведёт встречи с лидерами Финляндии и Исландии, а также премьерами Швеции и Норвегии в рамках Арктического форума, который 9–10 апреля пройдёт в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Главы государств обсудят нынешнее состояние и перспективы двусторонних отношений, а также актуальную региональную и международную проблематику с акцентом на вопросах взаимодействия в Арктике.
Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что компания рассматривает возможность создания Арктического кластера на основе как собственных, так и других региональных проектов.
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