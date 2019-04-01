Путин встретится с президентами Финляндии и Исландии на Арктическом форуме

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Путин встретится с президентами Финляндии и Исландии на Арктическом форуме

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Глава государства обсудит нынешнее состояние и перспективы двусторонних отношений и ряд других вопросов.

Президент России Владимир Путин проведёт встречи с лидерами Финляндии и Исландии, а также премьерами Швеции и Норвегии в рамках Арктического форума, который 9–10 апреля пройдёт в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудят нынешнее состояние и перспективы двусторонних отношений, а также актуальную региональную и международную проблематику с акцентом на вопросах взаимодействия в Арктике.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что компания рассматривает возможность создания Арктического кластера на основе как собственных, так и других региональных проектов.

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