Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Учительница русского языка из Барнаула, 38-летняя Татьяна Кувшинникова, уволившаяся из школы из-за конфликта с её фотографией в купальнике в соцсетях, нашла новую работу. Как сообщили в пресс-службе Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования (АКИПКРО), педагог займёт одну из должностей в организации 2 апреля.

— Татьяна Кувшинникова станет специалистом по учебно-методической работе АКИПКРО. Она выйдет на работу уже со 2 апреля, — сказал ТАСС представитель института.

Отметим, что по просьбе губернатора региона Виктора Томенко министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко провел переговоры с учительницей и уже с учётом профессиональных предпочтений Татьяны Кувшинниковой предложил ей несколько вариантов трудоустройства.

— Действительно в какой-то момент органы государственной власти, региональное правительство должны были вмешаться, — приводит словам главы региона официальный сайт Алтайского края. — Мы с вами, уважаемые коллеги, живём в интересные времена, когда социальные сети, вновь формируемое информационное пространство, новые информационные связи между множеством людей рождают такие новые необычные ситуации.

Виктор Томенко подчеркнул, что история педагога Татьяны Кувшинниковой является хорошим уроком для руководителей органов власти, которые должны очень внимательно относиться к людям, возникающим в их жизни ситуациям и находить оптимальные варианты разрешения конфликтов.

Напомним, Кувшинниковой пришлось уволиться после публикации в соцсети фотографии в купальнике на фоне зимнего пейзажа. Позже за неё вступились министр образования Алтайского края, телеведущая Ксения Собчак и глава Минпросвещения Ольга Васильева.