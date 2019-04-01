Въезд в Россию по электронным визам планируют запустить в 2020 году

Минэкономразвития РФ планирует запустить проект въезда на территорию страны по электронным визам через Москву и Санкт-Петербург уже в 2020 году. Об этом рассказал глава ведомства Максим Орешкин.

По его словам, проект сейчас активно обсуждается с региональными властями и органами безопасности.

При этом министр отметил, что при создании виз будут отталкиваться от опыта введения Fan-ID (аналог электронных виз. — Прим. Лайфа) во время проведения чемпионата мира по футболу.

— Мы планируем, что она (система. — Прим. Лайфа) запустится с начала следующего года, будем всё для этого делать, чтобы она работала эффективно, мы увидели больший поток въездного туризма, чтобы люди приезжали в Россию, — приводит слова Орешкина РИА "Новости".

Как писал ранее Лайф, президент России Владимир Путин призвал упростить визовые формальности для иностранных туристов. В частности, он предлагает расширить использование электронных виз для въезда в страну.