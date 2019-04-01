США прекратили поставлять Турции материалы для F-35 из-за покупки С-400

США приостановили поставку в Турцию оборудования, которое связано с истребителем F-35, информирует Reuters.
Как пишет агентство, это стало первым конкретным шагом США по блокировке поставок в свете запланированной покупки Анкарой российской системы противоракетной обороны С-400.
Напомним, США пытались отговорить Турцию от покупки российских ЗРС. Вашингтон даже пригрозил Анкаре "последствиями", а также отказом в продаже истребителей F-35 в случае закупки С-400. Но турецкий лидер Реджеп Эрдоган неоднократно заявлял, что об отмене сделки с Россией "не может быть и речи".
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