В NASA отреагировали на запуск противоспутникового оружия Индией

Испытание противоспутникового оружия Индией несовместимо с пилотируемыми полётами в космос, заявил директор НАСА Джим Брандестайн во время выступления в штаб-квартире в Вашингтоне.

Заметив, что уничтожение спутника 27 марта стало причиной образования космических обломков, он негативно оценил действия страны, заявив о существующей угрозе для МКС.

— Мы ясно даём понять миру… что для нас на кону стоят человеческие жизни и для нас неприемлемо, чтобы мы позволили создавать на орбите обломки, которые будут угрожать жизни людей, — передаёт слова Брандестайна ТАСС.

Напомним, ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о первом в истории страны успешном запуске противоспутниковой ракеты, а также поражении цели на высоте 300 километров.