В NASA отреагировали на запуск противоспутникового оружия Индией

Читайте также

В NASA отреагировали на запуск противоспутникового оружия Индией

1

Фото: © Twitter / Jim Bridenstine

Испытание противоспутникового оружия Индией несовместимо с пилотируемыми полётами в космос, заявил директор НАСА Джим Брандестайн во время выступления в штаб-квартире в Вашингтоне.

Заметив, что уничтожение спутника 27 марта стало причиной образования космических обломков, он негативно оценил действия страны, заявив о существующей угрозе для МКС.

Мы ясно даём понять миру… что для нас на кону стоят человеческие жизни и для нас неприемлемо, чтобы мы позволили создавать на орбите обломки, которые будут угрожать жизни людей, — передаёт слова Брандестайна ТАСС.

Напомним, ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о первом в истории страны успешном запуске противоспутниковой ракеты, а также поражении цели на высоте 300 километров.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×