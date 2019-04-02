Долг украинцев за коммунальные услуги вырос до $2,5 миллиарда

Долг граждан Украины за все виды жилищно-коммунальных услуг продолжает расти. Об этом сообщили в отчёте Государственной службы статистики Украины.

Из документа следует, что на конец февраля 2019 года задолженность украинцев по поставкам электроэнергии составила 224,2 миллиона долларов, за поставки природного газа — 1,2 миллиарда долларов, за централизованное отопление и снабжение горячей водой — 808,8 миллиона долларов, за центральное снабжение холодной водой и водоотвод — 121,3 миллиона долларов.

Отмечается, что с начала года украинцы заключили 8,1 тыс. договоров о погашении задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Как писал Лайф, ранее в партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" предложили принять закон, согласно которому украинцам спишут долги за коммунальные услуги.