Порошенко заявил о готовности к дебатам с Зеленским

Кандидат в президенты Украины, действующий лидер страны Пётр Порошенко, который вышел во второй тур выборов, заявил о том, что готов принять участие в дебатах с Владимиром Зеленским, победителем первого тура.

— Хотел бы подтвердить, что Пётр Порошенко готов принять участие в дебатах профессионально, экспертно и очень глубоко говорить о том, что сделано, говорить об ошибках, обсуждать стратегию на пять лет, в отличие от тех, кто сегодня петляет от этого, — рассказал глава фракции Блока Петра Порошенко Артур Герасимов в программе "Свобода слова" на ICTV.

Напомним, ранее лидер президентской гонки Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.

Выборы на Украине прошли 31 марта. По итогам первого тура продолжает лидировать шоумен Владимир Зеленский, который после обработки 95% бюллетеней набрал 30,26% голосов. Действующего лидера Незалежной Петра Порошенко поддержали 15,94% избирателей, а Юлию Тимошенко — 13,39%.

ЦИК Украины официально объявила о втором туре выборов президентских выборов. Голосование планируется провести 21 апреля.