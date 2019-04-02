В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского на выборах

Изменится лишь элита и "красть будут другие" — таков прогноз одного из депутатов Рады в случае избрания Зеленского президентом Украины.

В случае избрания Владимира Зеленского на президентских выборах Украины ничего не изменится, кроме элиты. Об этом заявил народный депутат и глава "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире программы "Эпицентр украинской политики" телеканала NewsOne.

По мнению политика, полномочия лидера Украины значительно ограничены, поэтому новый президент страны не сможет внести в установленный порядок существенные изменения.

— Он может назначить министра обороны, министра иностранных дел, генпрокурора и [секретаря] СНБО. Это всё непринципиальные вопросы. Он не может создать коалицию, у него ничего нет в парламенте. Новый президент ничего не решит, — сказал Рабинович.

Также политик добавил, что, если украинский народ вновь изберёт президентом Порошенко, сохранится привычный режим, а когда главой государства станет Зеленский — изменится лишь элита и "красть будут другие".

Напомним, что выборы президента на Украине прошли 31 марта. По итогам первого тура лидирует Владимир Зеленский, который после обработки 95% протоколов набрал 30,26% голосов. Действующего лидера страны Петра Порошенко поддержали 15,94% избирателей, а Юлию Тимошенко — 13,39%.