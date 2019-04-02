Минфин собирается ввести в России новые налоги

Министерство финансов РФ опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс будут включены пять новых глав. Соответствующий документ был размещён на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что в кодекс войдут изменения о пяти неналоговых платежах: экологическом налоге, гостиничном сборе, утилизационном сборе, налоге на операторов сети связи общего пользования и сборе за пользование автомобильными дорогами федерального значения.

Введение гостиничных сборов министерство объяснило необходимостью создания дополнительных доходных источников местных бюджетов за счёт обложения гостиниц и иных средств размещения, которые расположены не только в курортных, но и в других местностях.

Сообщается, что документ разрабатывали больше года. Таким образом, министерство выполнило обещание кодифицировать неналоговые платежи.

Ранее Лайф писал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о том, что в ближайшие шесть лет в стране не будет усиливаться фискальная нагрузка, то есть налоги останутся на нынешнем уровне.