Шторм в Южном океане перевернул лодку Фёдора Конюхова

В результате с плавсредства сорвало ветроуказатель и часть солнечных панелей, которые теперь бьются о рубку.

Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул вёсельную лодку знаменитого российского путешественника Фёдора Конюхова и повредил её. Об этом говорится в его аккаунте в "Инстаграме".

Уточняется, что информация о происшествии поступила от путешественника в 22:17 накануне. Там уточнялось, что лодка перевернулась через борт, сделала оборот на 360 градусов и встала на ровный киль.

— Сорвало часть солнечных панелей, они хлопают по рубке. Сорвало ветроуказатель, [в результате] нет данных по направлению и силе ветра. Минут через двадцать второй переворот, лодка сама вернулась в исходное положение. Затем ещё один переворот и долго не поднималась, лежала килем вверх, слегка притопленная на правый борт, пока её не ударила проходящая волна, и, получив ускорение, лодка вернулась на ровный киль. Первый удар был самым сильным, лодка затрещала, — говорится в сообщении.

Уточняется, что во время ЧП Фёдор находился внутри бортовой каюты, все её люки были задраены.

Ранее стало известно, что Конюхов, который сейчас совершает одиночный переход через Тихий океан на вёсельной лодке "Акрос", впервые за все походы пережил 12-балльный шторм с волнами в восемь метров.