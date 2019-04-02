Роспотребнадзор разработал новые санитарные нормы для общепита

Действующие СанПиН были разработаны в 2002 году, а последние изменения в них вносились в июне 2016-го.

Роспотребнадзор совместно с предприятиями общественного питания разработал проекты новых СанПиН. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Документ включает в себя предписания, обязательные для выполнения, а также методические указания, носящие рекомендательный характер.

В обязательную часть входят требования с учётом новых подходов к технологии производства, а также стандартов сырья и оборудования. А вот рекомендательная часть касается организации процесса изготовления безопасной продукции, обработки помещений и инвентаря, а также личной гигиены сотрудников предприятия.

Отметим, что несколько месяцев назад, анонсируя подготовку новых СанПиН, СМИ сообщали, что школьникам запретят приносить еду из дома. Впрочем, эти данные вскоре опровергли.

Ранее Лайф сообщал, что более 40 детей отравились в лагере в Мытищах. 30 марта на территории лагеря проходил танцевальный конкурс, в котором принимали участие 200 детей из разных городов страны. После инцидента двоих детей отправили в центральную районную больницу, остальным была оказана помощь на месте