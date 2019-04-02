Хабиб сравнил Конора с ревнивой женой

По его мнению, ирландец сделал заявление об уходе из спорта лишь для собственного пиара, а также из-за политики UFC.

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов во время встречи со студентами Плехановского университета в Москве прокомментировал заявление Конора Макгрегора о завершении спортивной карьеры.

— Завтра он напишет, что возвращается, и все СМИ будут писать об этом. Он для этого и закинул это всё, и с UFC у него не получилось договориться. Это такая чисто пиар-политика, — рассказал Нурмагомедов.

Он также отметил, что UFC грамотно подходит к ведению переговоров с каждым из бойцов, а делать это с организацией очень непросто.

— Это как ревнивая жена сказала: "Я ухожу", — добавил боец из Дагестана.

У Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора длинная и насыщенная история взаимоотношений. Ирландец неоднократно оскорблял Хабиба и позволял себе резкие высказывания в его адрес. Апогеем стал их бой 7 октября 2018 года, где россиянин одержал уверенную победу.

Ранее Лайф писал, что ирландский мастер смешанных единоборств Конор Макгрегор принял решение завершить свою спортивную карьеру.