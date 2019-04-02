Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов выборов

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Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов выборов

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Юлия Тимошенко. Фото: ©РИА Новости

Лидер украинской партии "Батьковщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила, что выборы были превращены в фарс, поскольку действующий украинский лидер Пётр Порошенко сфальсифицировал свой результат.

Эти выборы снова были превращены в фарс, и могу твёрдо сказать, что президентом Украины Порошенко, что касается его результатов, выборы были сфальсифицированы, — сказала она на брифинге.

Президент Украины и не планировал проводить честные выборы, в которых все кандидаты находятся в равных условиях

Юлия Тимошенко

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины официально заявила, что во второй тур президентских выборов выходят Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.

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