Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов выборов

Лидер украинской партии "Батьковщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила, что выборы были превращены в фарс, поскольку действующий украинский лидер Пётр Порошенко сфальсифицировал свой результат.

— Эти выборы снова были превращены в фарс, и могу твёрдо сказать, что президентом Украины Порошенко, что касается его результатов, выборы были сфальсифицированы, — сказала она на брифинге.

Президент Украины и не планировал проводить честные выборы, в которых все кандидаты находятся в равных условиях Юлия Тимошенко

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины официально заявила, что во второй тур президентских выборов выходят Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.