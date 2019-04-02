Сбивший сотрудника ДПС таксист заявил, что сожалеет о случившемся

По его словам, в момент ДТП он находился в "отличном состоянии" и подчеркнул, что не ездил без прав.

Таксист Хусейн Гагаев, который сбил сотрудника ДПС в Москве, заявил журналистам, что сожалеет о случившемся. Сейчас мужчина находится в суде, где ему должны избрать меру пресечения.

При этом Гагаев закрывает лицо от журналистов. По его словам, делает он это для того, чтобы "не травмировать родственников", которые при этом знают о произошедшем. Мужчина отметил, что не был пьян и находился в "отличном состоянии".

Следствие просит лишить таксиста свободы сроком на четыре года и отмечает, что он умышленно эксплуатировал автомобиль, который находился в ненадлежащем состоянии.

— Я правда, я клянусь, не хотел. Я бы хотел остаться на свободе под подпиской о невыезде. Хотел бы помочь семье пострадавшего, — заявил Гагаев.

Напомним, ДТП произошло 31 марта в районе Третьего транспортного кольца в Москве. Таксист наехал на инспектора, когда тот оформлял аварию. Мужчина был лишён прав за вождение в пьяном виде. Лайф опубликовал видео с места ДТП.