Ford устроил масштабную распродажу легковушек из-за ухода с российского рынка

Автоконцерн Ford начал распродажу своих автомобилей в связи с уходом с российского рынка легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба производителя.
Скидки распространяются на модели Kuga, Explorer, Focus и Fiesta. Кроме того, на последние две модели распространяются условия государственных программ поддержки "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
Так, максимальная скидка на Focus (самую популярную модель марки) составляет 329 тысяч рублей.
Ранее Лайф писал, что американский автоконцерн Ford покидает российский рынок легковых автомобилей.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени