Ford устроил масштабную распродажу легковушек из-за ухода с российского рынка

Теперь автомобили популярной марки можно приобрести со скидкой до 585 тысяч рублей.

Автоконцерн Ford начал распродажу своих автомобилей в связи с уходом с российского рынка легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Скидки распространяются на модели Kuga, Explorer, Focus и Fiesta. Кроме того, на последние две модели распространяются условия государственных программ поддержки "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

Так, максимальная скидка на Focus (самую популярную модель марки) составляет 329 тысяч рублей.

Ранее Лайф писал, что американский автоконцерн Ford покидает российский рынок легковых автомобилей.