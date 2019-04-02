Ford устроил масштабную распродажу легковушек из-за ухода с российского рынка

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Ford устроил масштабную распродажу легковушек из-за ухода с российского рынка

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Фото: © Flickr/Mike Mozart

Теперь автомобили популярной марки можно приобрести со скидкой до 585 тысяч рублей.

Автоконцерн Ford начал распродажу своих автомобилей в связи с уходом с российского рынка легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Скидки распространяются на модели Kuga, Explorer, Focus и Fiesta. Кроме того, на последние две модели распространяются условия государственных программ поддержки "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

Так, максимальная скидка на Focus (самую популярную модель марки) составляет 329 тысяч рублей.

Ранее Лайф писал, что американский автоконцерн Ford покидает российский рынок легковых автомобилей.

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