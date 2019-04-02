Медведчук указал на главные задачи нового президента Украины

Сочетание мира в Донбассе с общим улучшением качества жизни украинцев и есть, по его словам, формула успеха.

Украинский политик, представитель"Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук рассказал, какими видит главные задачи нового президента страны. Тут же отметим, что сам Медведчук поддерживал на минувших выборах самовыдвиженца Юрия Бойко, который занял четвертое место.

Политик отмечает, что социология последних двух лет на первое место ставит вопрос мира и прекращения боевых действий в Донбассе. В этом должен видеть свою главную цель и новый украинский лидер.

— Второе — это, безусловно, изменение экономической ситуации, которая связана и с тарифным геноцидом, и с уровнем доходов нашего населения, и борьба с ростом цен, — перечислил Медведчук в эфире телеканала 112.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины официально заявила, что во второй тур президентских выборов выходят Владимир Зеленский и Пётр Порошенко. По результатам обработки 99,01% протоколов, Зеленский сохраняет лидерство с результатом 30,23% голосов. Действующий президент Пётр Порошенко набирает 15,92% голосов, лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко поддержали 13,39% избирателей.

Глава "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко находится на четвёртом месте с предварительным результатом 11,68%.