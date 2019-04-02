В ООН рассказали, как изменится численность населения Земли к 2050 году

Средняя продолжительность жизни на текущий год составила 72,3 года. В дальнейшем этот показатель продолжит расти.

В 2019 году численность населения Земли достигла 7,7 млрд человек, и к 2050 году она может увеличиться ещё на 2 млрд. Об этом говорится в отчёте генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Документ представлен на 52-й сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию, проходящей в Нью-Йорке с 1 по 5 апреля.

— Население мира, достигшее, по оценкам, 7,7 млрд человек в 2019 году, по-прежнему растёт, хотя темпы его прироста снижаются. Ожидается, что оно продолжит расти и достигнет 9,7 млрд человек в 2050 году, а к концу XXI века составит около 11 млрд, — говорится в отчёте.

Также отмечается, что население становится "более старым, более мобильным и более сконцентрированным в пространстве, чем когда-либо" в истории. Дальнейшее увеличение численности населения может привести к сокращению и нехватке природных ресурсов и растущей нагрузке на экосистему планеты.

Согласно отчёту, число городских жителей может возрасти с 56% в 2019 году до 68% к 2050 году. Средняя продолжительность жизни в 2019 году составляет 72,3 года, при этом ожидается, что к 2030 году этот показатель может составить 74,3.

Как ранее писал Лайф, астрофизики назвали три сценария развития человечества.