По мнению опрошенных Лайфом экспертов, "оранжевая принцесса" едва ли найдёт для себя тёплое кресло после смены власти: политики из прошлого будут никому не нужны.

Заявление Юлии Тимошенко о том, что она не готова поддержать ни одного из лидеров президентской гонки (ни Владимира Зеленского, ни Петра Порошенко), уже не играет никакой роли для её карьеры. В этом уверен замруководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин.

По его словам, в случае смены власти ей бы не нашлось применения, независимо от того, поддержала бы она Зеленского или нет.

— Если Зеленский победит, то на Украине будет реализован проект по принципу "все на новенького". Новый президент, на котором нет никаких "грехов", новый премьер, новый генеральный прокурор и так далее. Будет набрана новая команда с девизом, мол, это старьё довело страну до ручки, а мы неопытные, но мы честные и мы сейчас всё сделаем, — рассуждает политолог в беседе с Лайфом.

Речь здесь идёт ещё и том, что любой тандем убивает весь смысл проекта Зеленского. Но даже если за прочной иллюзией обновления власти на самом деле будет скрываться возможность ещё на несколько лет оттянуть существование текущего режима, места для политиков из прошлого в этой истории уже не будет.

— Госпожа Тимошенко — уже списанный материал, и она сама это прекрасно поняла. Достаточно посмотреть на кадры хроники с её лицом в день голосования, — заключил эксперт.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины официально заявила, что во второй тур президентских выборов выходят Владимир Зеленский и Пётр Порошенко. По результатам обработки 99,01% протоколов Зеленский сохраняет лидерство с результатом 30,23% голосов. Действующий президент Пётр Порошенко набирает 15,92% голосов, лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко поддержали 13,39% избирателей.