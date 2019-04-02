Вице-премьер Украины рассказал, чем грозит приход Зеленского к власти

Политик предположил, что шоумен может допустить распространение конфликта в Донбассе за пределы линии разграничения.

Первый вице-премьер Украины Степан Кубив выразил уверенность, что с приходом к власти Владимира Зеленского страну ожидает экономическая рецессия, пауза в движении в Евросоюз и НАТО. Об этом он написал в блоге для интернет-издания "Лига. Бизнес".

— Экономика покажет рецессию, гривна упадёт, цены возрастут, как и безработица. Доходы семей уменьшатся как следствие остановки реформ и неопределённости внешнего и внутриполитического курса Украины, — заявил Кубив, отметив, что всё это случится из-за неопределённости в методах управления государством и составе команды Зеленского.

Кубив также считает, что международное сообщество приостановит сотрудничество с Украиной, чтобы увидеть, какой из Зеленского политик, и это притормозит движение страны в Европейский союз и НАТО.

Чиновник убеждён, что Зеленский не сможет быть независимым от олигархов и вряд ли "молниеносно овладеет искусством войны или сверхчувствительным мастерством дипломатии".

— Война станет расползаться за линию разграничения, так как президент — ещё и верховный главнокомандующий, который должен чётко и "без шуток" сопротивляться опытным профессиональным военным, — указал Кубив.

Ранее ЦИК Украины официально заявила, что во второй тур выборов выходят Зеленский и Порошенко. При этом шоумен по итогам первого тура серьёзно обходит действующего президента.