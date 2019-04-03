Россия предупредила ВТО о возможных ответных санкциях на товары из ЕС

Речь идёт о вводе ограничений против Евросоюза из-за квот на импорт стальной продукции.

Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможном ответном введении тарифных квот на стальную продукцию. Текст соответствующего уведомления был опубликован на официальном сайте международной организации.

В сообщении отмечается, что Россия решила приостановить действие обязательств и концессий в соответствии с Генеральным соглашением по тарифам и торговле 1994 года (ГАТТ-94).

Таким образом в Москве решили ответить на введённые заградительные пошлины на 26 категорий стальной продукции. Они были установлены Евросоюзом 2 февраля на фоне ранее принятых американских антидемпинговых пошлин на импорт стали из РФ.

Ранее Лайф писал о тарифах и санкциях, с помощью которых Евросоюз пытается контролировать экономику России.