Задержан подозреваемый в убийстве рэпера Nipsey Hussle

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Задержан подозреваемый в убийстве рэпера Nipsey Hussle

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Фото: © Facebook/Nipsey Hussle

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) задержали подозреваемого в убийстве рэпера Эрмиса Асгедома, более известного под псевдонимом Nipsey Hussle.

В "Твиттере" полиция сообщает, что "Эрик Холдер задержан и находится под стражей".

Напомним, номинант "Грэмми" 33-летний рэпер Nipsey Hussle был убит рядом со своим магазином одежды в Лос-Анджелесе. Полиция оперативно установила предполагаемого убийцу и вела разыскные мероприятия. Сообщалось, что скрывающегося от стражей порядка Холдера видели последний раз на белом автомобиле "Шевроле-Круз".

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