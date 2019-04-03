Правящая партия оспорит победу оппозиции на выборах мэра Стамбула

Отмечается, что на сегодняшний день перевес в сторону Экрема Имамоглу, кандидата от Народно-республиканской партии, составляет около 25 тысячи голосов.

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции, которую возглавляет действующий президент страны Тайип Эрдоган, решила оспорить предварительные итоги выборов мэра Стамбула и подала апелляцию. Об этом сообщает BBC News.

Сообщается, что ПСР заявила о массовых нарушениях, зафиксированных во время проведённых выборов, поставив под сомнение верность результатов голосования в крупнейших городах страны.

Отмечается, что сейчас в Стамбуле развернулась ожесточённая борьба за место мэра города. Несколько дней назад, когда было обработано 98,78% протоколов, лидировал экс-премьер-министр страны Бинали Йылдырым с 48,71% голосов против 48,65% голосов у Экрема Имамоглу. Йылдырым, не дожидаясь официальных результатов голосования, объявил о своей победе на выборах мэра Стамбула.

Однако спустя некоторое время соотношение голосов поменялось в другую сторону, в лидеры вышел кандидат от Народно-республиканской партии Турции Экрем Имамоглу. Он также объявил о своей победе на выборах и обратился к ЦИК с просьбой скорейшей публикации официальных результатов голосования. На момент заявления Имамоглу набрал 48,79% голосов, а Йылдырым, который лидировал ранее, получил 48,52% голосов. Всего перевес в сторону оппозиции составил около 25 тысяч голосов.

Также сообщается, что правящая ПСР выиграла муниципальные выборы в 39 провинциях Турции. За оппозиционную НРП избиратели отдали голоса в 21 провинции, в том числе в крупнейших городах страны — Анкаре, Стамбуле, Измире и Адане.