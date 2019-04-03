Мужчина с ножом напал на учеников начальной школы в Китае, есть погибшие

Вооружённый ножом мужчина напал на учеников начальной школы в Китае. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

По данным телеканала, инцидент произошёл в провинции Хунань на юго-востоке страны в 7:16 по местному времени (2:15 мск). В результате нападения погибло два человека, ещё двое пострадали. Мотивы 31-летнего мужчина по фамилии Чжэн неизвестны.

Злоумышленник был задержан на месте. Пострадавшие дети были доставлены в больницу, их жизни ничто не угрожает.