Около 800 человек эвакуированы из-за пожара в красноярской школе

Пожар произошёл в одном из кабинетов школы в центре Красноярска. Как сообщает пресс-служба краевого главка МЧС, из здания было эвакуировано порядка 800 человек.

— Эвакуировались самостоятельно 715 учащихся и 64 человека персонала. Локализация в 11:35, пострадавших нет, — отметили в ведомстве.

Для тушения пожара привлекался 41 человек и 11 единиц техники.

Как сообщает местный телеканал "Прима" со ссылкой на учащихся, школьники не сразу поняли, что произошёл пожар, — сначала подумали, что это учебная тревога.

— На перемене полыхнула проводка в кабинете на втором этаже, — говорит один из учащихся. — Там было открытое пламя. Все кинулись к выходу. Нас эвакуировали минуты за три.