Около 800 человек эвакуированы из-за пожара в красноярской школе

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Около 800 человек эвакуированы из-за пожара в красноярской школе

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Фото: © Кадр из видео телеканала "Прима"

Пожар произошёл в одном из кабинетов школы в центре Красноярска. Как сообщает пресс-служба краевого главка МЧС, из здания было эвакуировано порядка 800 человек.

Эвакуировались самостоятельно 715 учащихся и 64 человека персонала. Локализация в 11:35, пострадавших нет, — отметили в ведомстве.

Для тушения пожара привлекался 41 человек и 11 единиц техники.

Как сообщает местный телеканал "Прима" со ссылкой на учащихся, школьники не сразу поняли, что произошёл пожар, — сначала подумали, что это учебная тревога.

На перемене полыхнула проводка в кабинете на втором этаже, говорит один из учащихся. — Там было открытое пламя. Все кинулись к выходу. Нас эвакуировали минуты за три.

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