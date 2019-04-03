ЦИК Украины обработала уже 99,89% протоколов, лидирует Зеленский

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ЦИК Украины обработала уже 99,89% протоколов, лидирует Зеленский

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Владимир Зеленский. Фото © РИА Новости

ЦИК Украины обработала уже 99,89% протоколов по итогам выборов президента Незалежной. На первой строчке рейтинга находится шоумен Владимир Зеленский с 30,23% голосов.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко набирает 15,95%. "Газовая принцесса" Юлия Тимошенко находится на третьей строчке с 13,39% голосов. Следом идёт Юрий Бойко, у которого 11,67%.

Ранее ЦИК Украины официально заявила, что во второй тур выборов выходят Зеленский и Порошенко.

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