В Московском зоопарке медведи вышли из спячки

Косолапые едят сочные груши, яблоки и своё излюбленное лакомство — зелёный виноград.

Два гималайских и бурый камчатский медведи в Московском зоопарке вышли из зимней спячки, которая продлилась около четырёх месяцев.

— Медведи чувствуют себя хорошо, но всё ещё кажутся сонными. Чтобы полностью прийти в себя и вернуться к привычному ритму жизни, косолапым потребуется несколько недель, — рассказала глава Московского зоопарка Светлана Акулова.

Уточняется, что за время продолжительного сна животные потеряли примерно 20–25% массы тела. Сейчас гималайские медведи весят примерно по 250 кг, а бурая медведица — около 400 кг.

Косолапые едят в основном растительную пищу: сочные груши, яблоки и своё излюбленное лакомство — зелёный виноград. Постепенно в их рацион будут добавлять орехи, разнообразные овощи, крупы, мясо и рыбу.

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