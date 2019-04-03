В Московском зоопарке медведи вышли из спячки

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🐻🌿☀️ Окончательно и бесповоротно весна: в Московском зоопарке проснулись медведи!🍒 Приходите навестить наших медведей на "Острове зверей". Пока что они наиболее активны в утренние часы, а после обеда скрываются во внутренней части вольера, чтобы еще немного поспать. Поэтому, если хотите застать красавицу Розу и ее гималайских сородичей на месте, загляните в зоопарк пораньше! Vd: Н.Назарова #zoo #nature #animals #fun #wildlife #cute #curious #fluff #bears #brownbears #sleepy #spring #московскийзоопарк
Два гималайских и бурый камчатский медведи в Московском зоопарке вышли из зимней спячки, которая продлилась около четырёх месяцев.
— Медведи чувствуют себя хорошо, но всё ещё кажутся сонными. Чтобы полностью прийти в себя и вернуться к привычному ритму жизни, косолапым потребуется несколько недель, — рассказала глава Московского зоопарка Светлана Акулова.
Уточняется, что за время продолжительного сна животные потеряли примерно 20–25% массы тела. Сейчас гималайские медведи весят примерно по 250 кг, а бурая медведица — около 400 кг.
Косолапые едят в основном растительную пищу: сочные груши, яблоки и своё излюбленное лакомство — зелёный виноград. Постепенно в их рацион будут добавлять орехи, разнообразные овощи, крупы, мясо и рыбу.
Ранее Лайф сообщал, что в Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны.
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