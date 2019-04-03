Госдума и Совфед согласовали дату вступления в силу закона о хостелах

Новая норма запретит использовать под такие гостиницы жилые помещения в многоквартирных домах.

Депутаты и сенаторы определились с датой вступления в силу закона о хостелах — 1 октября. Решение было принято согласительной комиссией Госдумы и Совфеда. За соответствующую дату высказалось большинство членов комиссии.

В начале третьего заседания согласительной комиссии её сопредседатель — глава думского Комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская — уточнила, что иных предложение не поступало.

— Думаю, завтра на пленарном заседании мы сможем рассмотреть соответствующий проект постановления, — сказала Хованская по итогам голосования.

Согласно законопроекту, будет запрещено использовать жилые помещения в многоквартирных домах как хостелы. Инициаторами стали председатель думского Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская ("Справедливая Россия"), Сергей Катасонов (ЛДПР), Александр Абалаков (КПРФ), Елена Николаева ("Единая Россия").

Госдума 3 марта этого года в третьем чтении уже приняла закон, однако позднее Совфед отклонил его.

В 2018 году в России открылось рекордное количество хостелов в связи с чемпионатом мира по футболу. Как ранее писал Лайф, чтобы открыть мини-гостиницу в многоэтажке, собственник будет обязан не только перевести своё помещение в статус нежилого, но и получить согласие жильцов.