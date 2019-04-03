Соседка убитой москвички рассказала о её конфликте с закладчиками наркотиков

Она заверила, что у погибшей не было друзей, та якобы не общалась даже с родным братом.

Соседка убитой в Москве пенсионерки заявила Лайфу, что женщина была очень своеобразной: она будто боролась со всем миром.

— Она влезла туда, куда влезать не надо, — считает соседка.

По словам женщины, среди прочего погибшая конфликтовала с теми, кто делает закладки наркотиков.

— Начнём с того, что она два раза в психбольнице лежала в своё время, поэтому понятно, что человек с нездоровой психикой. Поликлиники от неё выли, в соцзащите от неё выли. Наша милиция, по-моему, перекрестится теперь, скажет: "Слава тебе, Господи", — сказала соседка.

Женщина уверена, что погибшая не общалась с родным братом, друзей у неё не было.

Напомним, москвичка была зарезана неизвестным вечером 2 апреля. Расправа попала на камеру видеонаблюдения. Консьержка рассказала, что убитая не пускала никого в квартиру