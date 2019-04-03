Зеленский опубликовал список требований к Порошенко

Выглядит это обращение как ультиматум, но что лидер президентской гонки обязуется сделать взамен, не уточняется.

Команда Владимира Зеленского выдвинула список требований к действующему главе государства Петру Порошенко, который ранее призвал молодёжь проголосовать за него во втором туре. Всего в этом перечне восемь пунктов, на выполнение которых соратники Зеленского "отвели" Порошенко три недели. Однако что произойдёт в случае успеха (или, наоборот, при ином развитии событий), представители кандидата не уточняют.

Среди выдвинутых Зеленским требований — обеспечить принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов и закона для внедрения системы с открытыми списками на следующих парламентских выборах, отозвать проект закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение, поменять состав Национального агентства по предотвращению коррупции.

Кроме того, Порошенко должен лишить силовиков полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью, а вместо этого ему предлагается опубликовать список оффшорных компаний и банков, в которых представители силовых ведомств имеют счета, а также финансовую отчётность этих предприятий в период с 2014 года.

Напомним, что президентские выборы на Украине прошли 31 марта. По итогам первого тура лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, после обработки 99% протоколов набравший 30,23% голосов. Действующего лидера страны Петра Порошенко поддержали 15,92% избирателей, а Юлию Тимошенко — 13,39%.