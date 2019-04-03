Путин расписался на капоте Mercedes, сделанного в России — видео

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Путин расписался на капоте Mercedes, сделанного в России — видео

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По мнению главы государства, открытие в Подмосковье завода немецкого автопроизводителя — важное событие для российского авторынка.

Президент России Владимир Путин расписался на капоте автомобиля Mercedes, который был собран в России. Мероприятие прошло на заводе, который открылся в Московской области.

<p>Фото: © L!FE</p>

Мы присутствием на приятном и важном для нашего авторынка событии, — сказал глава государства. — Знаю, как долго шёл диалог, компания шла к принятию решения инвестпроекта.

<p>Фото: © L!FE</p>

Российский лидер добавил, что на открытие завода потребовалось полтора года. Путин также пообещал, что Россия в будущем будет поддерживать подобные инвестиционные проекты.

Как уже сообщал Лайф, делегация министра энергетики ФРГ ранее прибыла на завод по сборке немецких автомобилей на автомобиле марки BMW, а президент РФ Владимир Путин и глава Минпромторга Денис Мантуров приехали на отечественном Aurus.

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