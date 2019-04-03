Юморист Святослав Ещенко опубликовал последние фото Алексея Булдакова

Читайте также

Юморист Святослав Ещенко опубликовал последние фото Алексея Булдакова

4541

Фото: © instagram/svyatoslavyeschenko

Коллеги по сцене встретились на "Байкальской рыбалке" —  главном соревновании по подлёдному лову в России.

Звезда "Аншлага" Святослав Ещенко опубликовал в своём инстаграме пост с фотографиями своего коллеги Алексея Булдакова. Так случилось, что эти снимки стали последними в жизни актёра: Булдаков скончался минувшей ночью на 68-м году жизни.

Алексей Иванович Булдаков объясняет мне, как ловить несчастную рыбу так, чтобы она не мучилась, — так подписал Ещенко галерею фотографий.

Речь не случайно зашла о рыбной ловле. Три дня назад артисты приняли участие в фестивале "Байкальская рыбалка" — главное соревнование по подлёдному лову в России. Мероприятие ежегодно привлекает тысячи рыбаков на лёд озера Байкал. Большой поклонник рыбалки, Алексей Булдаков прилетел в Бурятию, чтобы лично принять участие в фестивале.

Мне неважно, сколько я поймаю. Два окунька, три пескаря. Когда я сижу, птички поют, вода. Поплавок так иногда прыгает. Забываешь о всех бедах,признавался актёр в интервью местному каналу всего три дня назад.

Алексей Булдаков, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Особенности национальной охоты", скончался в своём гостиничном номере в Улан-Баторе (Монголия). По предварительным данным, у артиста оторвался тромб. Информация о прощании и похоронах появится позднее.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×