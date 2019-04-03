Заставку "Игры престолов" сделали из 3000 печений — видео

Всё это было сделано в рамках новой рекламной кампании, инициатором которой выступил бренд Oreo.

Телеканал НВО и производитель печенья Oreo выпустили новое вступительное видео из "Игры престолов". Главное отличие от оригинала — печенье.

Проект был реализован в рамках нового сотрудничества двух компаний. Дело в том, что Oreo выпустит лимитированную серию печенья в стиле "Игры престолов".

На упаковках нового печенья нарисованы будут дома, сражающиеся за Вестерос, и Белые Ходоки. Печенье поступит в продажу 8 апреля.

Напомним, 14 апреля начнётся финальный сезон "Игры престолов". Ранее стало известно, как создавались спецэффекты для финала "Игры престолов".