В МИД Турции заявили, что контракт по С-400 пересмотру не подлежит

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В МИД Турции заявили, что контракт по С-400 пересмотру не подлежит

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ЗРС С-400. Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Глава турецкой дипломатии заявил, что никто не в силах заставить Анкару выбирать между Западом и Россией.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что позиция Анкары по вопросу реализации контракта на поставки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 осталась неизменной.

Контракт по С-400 пересмотру не подлежит, — передаёт Anadolu слова министра.

Дипломат добавил, что никто не в силах заставить Анкару выбирать между Западом и Россией. Также он напомнил, что Штаты предложили Турции поставки комплексов Patriot, но гарантий на эту сделку нет.

Ранее в Пентагоне заявили, что Турция предпочтёт "Пэтриот" российским С-400.

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