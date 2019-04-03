Ушаков: Россия пригласила Ким Чен Ына с визитом, ждём ответа

Москва пригласила лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Россию, сейчас наша страна ждёт ответа от Пхеньяна. Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
— Наше приглашение передано, сроки будут согласованы, мы ждём реакции наших корейских коллег, — заявил представитель Кремля.
Ранее южнокорейские СМИ просто сообщали, что Ким Чен Ын планирует приехать в Россию. В Кремле эту информацию не стали никак комментировать, однако позже добавили, что пока идёт обсуждение о визите северокорейского лидера в нашу страну.
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