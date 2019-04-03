Ушаков: Россия пригласила Ким Чен Ына с визитом, ждём ответа

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Ушаков: Россия пригласила Ким Чен Ына с визитом, ждём ответа

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Ким Чен Ын. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Москва пригласила лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Россию, сейчас наша страна ждёт ответа от Пхеньяна. Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Наше приглашение передано, сроки будут согласованы, мы ждём реакции наших корейских коллег, — заявил представитель Кремля.

Ранее южнокорейские СМИ просто сообщали, что Ким Чен Ын планирует приехать в Россию. В Кремле эту информацию не стали никак комментировать, однако позже добавили, что пока идёт обсуждение о визите северокорейского лидера в нашу страну.

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