Минтранс РФ отреагировал на запрет Киевом нерегулярных рейсов в Россию

В ведомстве предположили, что это в интересах небольшой группы в рамках президентской гонки.

Замминистра транспорта РФ Александр Юрчик прокомментировал решение Киева запретить даже нерегулярные авиарейсы между Россией и Украиной. Он отметил, что частота полётов между двумя странами и так была фактически нулевой.

— Мне не очень понятно, зачем они это делают. Могу предположить, что это идёт в интересах небольшой группы, предвыборной гонки, — приводит его слова РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что новый запрет не касается только рейсов, необходимых для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ и МККК.

В Росавиации же, наоборот, предложили Киеву возобновить авиасообщение между Россией и Украиной.