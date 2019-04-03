Социологи предсказали победу Зеленского во втором туре с результатом 49,4%

Действующий президент Пётр Порошенко, в соответствии с этим прогнозом, наберёт лишь 19,8%.

Во втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский может одержать победу с 49,4% голосов. Об этом свидетельствуют результаты экзитполов телеканалов "112 Украина" и NewsOne, опубликованные в среду на сайте центра "Социальный мониторинг". В соответствии с их данными, действующий президент Пётр Порошенко наберёт лишь 19,8%.

К слову, ещё 19,2% опрошенных затруднились ответить на вопрос, кого из кандидатов они поддерживают, а 11,6% сказали, что вовсе не будут участвовать в голосовании.

Напомним, первый тур президентских выборов в Незалежной состоялся 31 марта. Победу одержал кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, после обработки 99% протоколов набравший 30,23% голосов. Действующего лидера страны Петра Порошенко поддержали 15,92% избирателей, а Юлию Тимошенко — 13,39%.