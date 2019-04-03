"Роскосмос" показал, как "Казачок" сядет на Марс

Посадка российского модуля с европейским марсоходом на Красную планету намечается в марте 2021 года.

"Роскосмос" опубликовал видео, в котором показана отработка посадки на Марс российского модуля "Казачок". Он к 2021 году доставит на Красную планету европейский марсоход Rosalind Franklin.

На видео показан уникальный испытательный стенд в НПО имени Лавочкина, который предназначен для отработки мягкой посадки на поверхность Луны и Марса. Благодаря ему создаётся виртуальная математическая модель посадки на поверхность планеты, просчитываются десятки тысяч ситуаций, которые могут произойти при посадке.

Учёные запустили программу ExoMars, чтобы понять, если ли жизнь на Марсе. Эта программа состоит из двух миссий. Первая началась в 2016 году. Запуск российского "Казачка" с европейским марсоходом Rosalind Franklin на Красную планету планируется летом 2020 года, посадка аппарата намечена на март 2021 года.

Ранее Лайф сообщал, что "Роскосмос" отказался от средней версии ракеты "Ангара".