Евросоюз отказался дать новую отсрочку Brexit

Глава Еврокомиссии обозначил крайний срок, до которого британская палата общин должна одобрить сделку с Брюсселем.

Парламенту Великобритании придётся договориться об условиях соглашения о выходе из ЕС до 12 апреля 2019 года, заявил глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

— Если этого не случится к тому времени, то никакой короткой отсрочки больше не будет, — цитирует его ТАСС.

Это означает, что в случае очередного неодобрения сделки стране предстоит "жёсткий" Brexit, то есть "развод" с Евросоюзом без всякого соглашения.

Если же всё-таки к 12 апреля в палате общин вопрос о документе решат положительно, то Брюссель согласится отложить момент расставания с Лондоном до 22 мая.

Как ранее писал Лайф, британские депутаты снова отвергли проект сделки, предложенный премьер-министром Терезой Мэй, и не смогли выбрать альтернативное решение проблемы.