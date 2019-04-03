Жена телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из телестудии

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Жена телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из телестудии

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Фото: © Facebook/Андрей Норкин

Журналист пропал из программы после блока рекламы. Его место неожиданно занял коллега.

Супруга журналиста Андрея Норкина объяснила, почему он покинул студию во время прямого эфира программы "Место встречи" на НТВ. Она дала понять, что у него проблемы со здоровьем.

Под наблюдением врачей. Больше ничего не могу сказать, — объяснила она Федеральному агентству новостей.

Как писал Лайф, телеведущий "исчез" после дискуссии с коллегой Сергеем Лойко. Норкин объявил, что не намерен устраивать в студии спектакли, и после очередной рекламы в кадре со словами "всякое случается" появился журналист Александр Гурнов.

Из-за этого инцидента телезрители в соцсетях высказали предположения, что причиной ухода Норкина стал произошедший конфликт.

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