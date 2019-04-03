Жена телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из телестудии

Супруга журналиста Андрея Норкина объяснила, почему он покинул студию во время прямого эфира программы "Место встречи" на НТВ. Она дала понять, что у него проблемы со здоровьем.
— Под наблюдением врачей. Больше ничего не могу сказать, — объяснила она Федеральному агентству новостей.
Как писал Лайф, телеведущий "исчез" после дискуссии с коллегой Сергеем Лойко. Норкин объявил, что не намерен устраивать в студии спектакли, и после очередной рекламы в кадре со словами "всякое случается" появился журналист Александр Гурнов.
Из-за этого инцидента телезрители в соцсетях высказали предположения, что причиной ухода Норкина стал произошедший конфликт.
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