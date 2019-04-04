Футбольные фанаты проведут митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Фанаты как минимум пяти российских футбольных клубов придут 13 апреля в московский парк "Сокольники", где состоится митинг в поддержку арестованных полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

— И фанаты "Динамо", и фанаты "Локомотива", и фанаты "Зенита", "Спартака" и ЦСКА придут туда. Мероприятие состоится в 19:00, — передаёт слова организатора будущей акции Игоря Шумилина Sport24.

При этом, как сообщает "Спорт-Экспресс", в администрации парка заявили, что митинг не согласован.

Ранее стало известно, что Пресненский суд Москвы постановил оставить под стражей футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого до 25 сентября. Повторное рассмотрение дела состоится 9 апреля.