Кокорина и Мамаева оставили под стражей ещё на полгода

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Кокорина и Мамаева оставили под стражей ещё на полгода

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Коллаж © L!FE. Фото © РИА Новости/Илья Питалев

Пресненский суд Москвы постановил оставить под стражей футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого до 25 сентября. Напомним, что все фигуранты дела находятся в СИЗО с 8 октября 2018 года.

— Объективных причин возвращения дела прокурору не имеется. Суд не видит оснований для изменения меры пресечения, — зачитал решение судья.

Важно отметить, что следующее заседание с рассмотрением дела по существу состоится 9 апреля.

Заметим также, сами футболисты присутствовали на заседании, которое проходило в закрытом режиме. Спортсменов доставили в наручниках. Поддержать Мамаева и Кокорина пришли их жёны.

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