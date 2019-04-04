США поставили Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400

В Вашингтоне заявили, что покупка российских зенитных ракетных комплексов для Анкары — риск потерять партнёрство с "самым успешным военным альянсом в истории".

Вашингтон не оставит без последствий покупку Турцией российских комплексов С-400. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс.

Он подчеркнул, что действия Анкары могут обернуться для неё потерей союзнических отношений с НАТО.

— Турция должна выбрать. Хочет ли она остаться важным партнёром в самом успешном военном альянсе в истории или хочет рискнуть безопасностью этого партнёрства, принимая такие безрассудные решения, которые подрывают альянс? — написал Пенс в "Твиттере".

Как ранее сообщал Лайф, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что контракт с РФ по С-400 — вопрос решённый и пересмотру не подлежит.