Россияне рассказали, как относятся к кандидатам в президенты Украины

Практически треть россиян (31%), которые следят за обстановкой на президентских выборах на Украине, выразили симпатию лидеру первого тура Владимиру Зеленскому. Об этом следует из опроса ВЦИОМ, который приводит РИА "Новости".

При этом его сопернику, ныне действующему президенту Украины Петру Порошенко, симпатизирует порядка 1% опрошенных. Такому же количеству людей импонируют сразу оба кандидата. А вот неприязнь к обоим выразили порядка 63% респондентов.

Выяснилось, что для 20% опрошенных причина симпатии к Зеленскому кроется в антипатии к Порошенко. Ещё 18% надеются, что шоумен принесёт стране перемены к лучшему, а 15% поддерживают "новое лицо" у власти. Также около 11% выбирают Зеленского, поскольку он "молодой и энергичный", ещё 9% надеются, что комик сможет наладить отношения между Украиной и Россией.

Однако отвечая на вопрос, нужен ли такой политик в РФ, 73% ответили отрицательно. Противоположное мнение выразили 8%, ещё около 7% и вовсе не слышали про кандидата в президенты Украины Зеленского, а 11% затруднились ответить.

Напомним, что по итогам первого тура президентских выборов Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, а Пётр Порошенко — 15,95%. Однако социологи уже предсказали Зеленскому победу во втором туре с результатом 49,4%.